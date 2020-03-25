1 hafta “ücretli tatil” ilan etti!

Dün başkent Moskova yakınındaki Kommunarka kentinde bulunan ‘koronavirüs hastanesini’ ziyaret eden ve koronavirüsle mücadele konusunda iki toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da ulusa seslendi.

Rusya’nın koronavirüsle mücadele edecek güçte olduğunu belirten Putin, temel önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğunu ifade etti.

Gelecek haftayı ‘ücretli tatil’ ilan eden Putin, 22 Nisan’da yapılması planlanan anayasa değişikliği halk oylamasının da ileri bir tarihe ertelendiğini vurguladı.

Putin, söz konusu ‘ücretli tatilin’ koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye katkı sunacağının altını çizen Putin, halk oylamasının yeni tarihinin daha sonra doktorlarına tavsiyelerine göre belirleneceğini kaydetti.

Putin, “Halk oylamasının daha ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgelerdeki ve ülke genelindeki durumun nasıl geliştiğini değerlendireceğiz ve yalnızca profesyonel görüşü, doktorların, uzmanların tavsiyelerini esas alarak halk oylamasının yeni günüyle ilgili karar alacağız” dedi.

Putin, 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki ‘ücretli tatil’ döneminde sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra tüm hükümet kurumlarının çalışmaya devam edeceğine dikkat çekti.

İş dünyasına da seslenen Putin, işgücü piyasasında istikrarı koruma ve işsizliğin artmasına izin vermeme çağrısı yaptı.

Putin, “Şimdi tüm işverenlere sesleniyorum; ana görevimiz işgücü piyasasında istikrarı sağlamak, işsizliğin artmasına izin vermemektir. Devlet, bu görevlerin yerine getirilmesine iş dünyasına destek sunacak” diye konuştu.

Çalışanların işlerinde kalabilmeleri için KOBİ’lere yardım etmeleri gerektiğini kaydeden Rus lider, “Başta hizmet sektöründekiler olmak üzere KOBİ’ler, mikro işletmeler şu anda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Siparişleri ve ciroları azalıyor. Bu tür şirketlere çalışmalarını sürdürmeleri, yani çalışanlarını işte tutmaları için yardım edilmeli” ifadelerini kullandı.