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1 Haziran’da kupa maçlarını başlatıyorlar
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.
İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, çeyrek finaller sırasında yarıda kalan İsveç Kupası’nın 1 Haziran’dan itibaren devam edeceği duyuruldu.
Kupada yarı final ve final maçlarının ise 5-9 Haziran ya da temmuz ayında yapılacağı belirtildi.
Daha önce İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) ve İkinci Futbol Ligi’nin (Superettan) 14 Haziran’da başlamasının planlandığı açıklanmıştı.
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