1 ülkede daha koronavirüs tespit edildi

Orta Asya ülkesi Tacikistan’ın Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 15 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Çin ve salgının etkilediği diğer ülkelerle sınır paylaşmasına rağmen haftalarca vaka bildirmeyen Tacikistan’da Bakanlık vakaların, başkent Duşanbe ile Özbekistan ve Kırgızistan sınırlarındaki Sughd eyaletinde tespit edildiğini açıkladı.

Mart ayında sınırlarını kapatan ve kalabalık toplantıları yasaklayan Tacikistan’da doğrulanmış vaka olmaması nedeniyle halk sosyal mesafe kuralına pek uymuyordu.

Açıklamada son 3 ayda yaklaşık 11 bin kişinin karantinaya alındığı da bildirildi.