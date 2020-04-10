10 gün boyunca alkol satışı yasaklandı! İşte sebebi

Bugün başlayan uygulamaya göre Tayland başkentinde 10 gün boyunca alkol satılmayacak. Yetkililer, bu yasakla birlikte 13 Nisan’da başlayan Tayland Yeni Yılı tatili sırasında insanların parti yapmasını engelleyebileceğini düşünüyor.

Ancak yasak kararından önce Bangkok halkı alkol stoklamak için marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu kuyruklar da hükümetin çabalarıyla tezat bir görüntü oluşturdu.

Başkent Diğer Bangkok haricinde Tayland’ın 12 şehrinde daha benzer yasaklar uygulamaya koyuldu. Ülkedeki en önemli turizm merkezlerinden Pattaya’yı da içine alan Chonburi şehrinde akşam 6 ile sabah 6 arasında alkol satışı yasak.

Bir başka turizm merkezi Phuket’te hükümet daha sert tedbirler uyguluyor. Adada sıkı bir karantina uygulanırken sık sık ateş kontrolü yapılıyor.

Tayland’da 33 ölümle birlikte toplam 2 bin 473 doğrulanmış vaka var. Ancak sınırlı test kapasitesi bu rakamların gerçekte olandan daha düşük olduğu yönündeki yorumları beraberinde getiriyor.