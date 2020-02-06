14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel dünyanın en romantik restoranları

Güller, şampanya, mum ışığı, kalp şeklinde erimiş çikolatalı kek… Ya da bu klişelerin dışında sadece konumuyla bile romantik Sevgililer gününe özel 14 muhteşem restoran! Ancak bu büyüleyici romantik mekanlar sadece sevgililer gününde değil her gün popüler.

Ünlü şefler, milyon dolarlık manzaralar, 12. yüzyıldan kalma yemek odaları veya Hint Okyanusunun muhteşem doğası… İşte dünyanın en romantik restoranları…

CNN International dünyanın en romantik restoranlarını 14 Şubat Sevgililer Günü için derledi.

Turizm Tatil Seyahat gazetesinin CNN’den derlediği haber;

CrabShack, Soneva Jani – Maldivler

Eğer deneyimli gezginlerden en romantik yerleri seçmelerini isterseniz, Hint Okyanusundaki cennet Maldivler mutlaka listenin üst sıralarında yer alır. Maldivler’deki lüks otel Soneva Jani bünyesindeki Crab Shack, Kamçatka veya Alaska yengeçleri gibi dünyanın en özel kabuklularını harika bir atmosferde sunuyor. Maldivler’e özel muhteşem günbatımı eşliğinde hayatınızın en romantik anlarını Crab Shack restoranda yaşayabilirsiniz.

Lake House, Daylesford, Avustralya

Melbourne’den arabayla 90 dakikalık mesafede yer alan zarif bir kır oteli olan Lake House Avustralya‘nın en ünlü mutfak programlarından birine ev sahipliği de yapıyor. Alla Wolf-Tasker ve ailesinin işlettiği otelin restoranı sakin lagün, tarlalar ve ormana bakıyor. Ancak muhteşem manzaraya rağmen restoranın cesur menüsüne odaklanmamak zor. Avustralya bölgesel yemeklerinin öncüsü Lake House, mutfağında genellikle kendi çiftliğinden gelen yerel malzemeleri kullanıyor.

Sunset Monalisa, Cabo San Lucas – Meksika

Meksika‘nın en popüler turizm noktalarından Cabo San Lucas’taki Sunset Monalisa, ülkenin en romantik restoranı olarak öne çıkıyor. İran beluga havyarı ya da yerel istiridye ve ıstakozlarla birlikte şampanya yudumlamak için Sunset Monalise romantik çiftlerin uğrak yeri. Sunset Monalisa’nın manzarası ise daha önce girmediğiniz cinsten.

Tate Dining Room & Bar, Hong Kong

2012’de açılan Tate Dining Room & Bar, kazandığı Michelin yıldızı ve ödüllü şefi Vicky Lau ile Hong Kong‘un en iyi restoranı oldu. Seçkin Çin malzemelerini karmaşık Fransız tekniğiyle birleştirerek fark yaratan Tate’de menüler aşk şiirlerinden ilham alıyor.

Aqua Shard – Londra

Londra’daki Aqua Shard hemen hemen her gün en az bir evlilik teklifine sahne oluyor. İngiltere‘nin başkentinin göz kamaştırıcı ve eşsiz manzaraları ile, romantizm için neden bu kadar popüler bir seçim olduğunu görmek kolay. Londra’nın en çarpıcı binalarından biri olan The Shard’ın 31. katında bulunan Aqua Shard’ın menüsü zengin deniz ürünleri ile dikkat çekiyor.

Le 1131, Burgonya – Fransa

Fransa‘nın Burgonya bölgesi, şarapları ve zengin mutfağı ile dünyaca ünlü. Tarihi 12. yüzyıla kadar uzanan bir manastırda hizmet veren Le 1131’de akşam yemeğinizi antik kemerli sütunlar arasında yiyebilirsiniz. Michelin yıldızlı şef Guillaume Royer’in eşsiz menüsü de bu tarihi mekanda sizleri bekliyor.

Pimms, Belmond Cap Juluca – Anguilla

Karayipler‘deki İngiliz topraklarından Anguilla’daki Pimms günlük av malzemeleri ve Karayip klasikleriyle dolu menüye sahip. Masanıza birkaç metre uzaklıktaki turkuaz deniz ve beyaz kumlarla harika bir atmosferde romantik bir akşam yemeği sizleri bekliyor.

The Kitchen at The Dunlavy, Houston – ABD

Şef Jane Wild, Amerika‘da göz alıcı bir mekanda muhteşem lezzetler sunuyor. Yemek odası, hem dışarıdan giren doğal ışıktan hem de içerideki zarif avizelerden gelen ışıkla aydınlatılıyor. Mekanın atmosferi, romantik çiftler arasında neden popüler olduğunu anlamaya yetiyor. Mevsime göre değişen menüde Ortadoğu, Hindistan ve Vietnam’dan da özel lezzetler yer alıyor.

ICEHOTEL Restaurant, Jukkasjärvi – İsveç

İsveç‘te dünyanın kar ve buzdan yapılan ilk oteli masal gibi bir yemek vaat ediyor. Otelin geri kalanından farklı olarak restoran bölümü sıcaktır ve şef aşçı Alexander Meier’in geyik gibi yerel ürünlerle hazırlanan özel menüsüyle unutamayacağınız bir akşam yemeği CEHOTEL’de.

Passerelle Bistro, Greenville – ABD

Greenville’deki Reedy Nehri, Passerelle Bistro’daki akşam yemekleri için mükemmel bir romantik zemin oluşturan bir dizi şelaleye sahip. Açık havada yemek yenebilecek mekanlar arasında birçok ödüle sahip olan Passerelle Bistro çok popüler ve büyüleyici. Akşam yemeğinden sonra, çiftler 32 dönümlük Falls Park’ta yürüyebilir ve üstlerindeki Özgürlük Köprüsü’ne hayran kalabilirler.

Sentido Norte, Kosta Rika

Guanacaste sahili romantik bir kaçamak için mükemmel bir yer Kosta Rika, Catalinas Adaları’na bakan muhteşem bir konumda bulunan butik tesisin restoranı Sentido Norte Kosta Rikalı şefi Jose Lopez, ülkesinin mutfağını ve kültürel kimliğini yansıtan yemeklerle konuklarına unutulmaz lezzetler sunuyor.

Imàgo, Roma – İtalya

Audrey Hepburn ve Grace Kelly romantizm hakkında bir iki şey biliyorlardı, bu yüzden her ikisi de İtalya Roma’nın ünlü İspanyol Basamaklarının yanındaki Hassler’de kalmayı seçti. Dünyanın en romantik ve güzel şehirlerinden birindeki beş yıldızlı otel, sevgilerini ifade etmek isteyenler için hala popüler. Otelin Michelin yıldızlı restoranı Imàgo, Roma’nın en muhteşem manzarasını da sunuyor.

Yardbird Southern Table & Bar – Singapur

Birbirinden eşsiz Asya lezzetleri ile Singapur‘un en prestijli restoranları arasına giren Yardbird Southern Table & Bar, ünlü kokteylleriyle de menüsüne romantizm unsuru ekliyor.

Catalina Rose Bay, Sidney – Avustralya

Catalina Rose Bay, Sidney‘in en ünlü sahil restoranlarından biri. Liman ve gün batımı manzarası ile göz kamaştıran mekan hem yerli müşteriler hem de turistlerle dolup taşıyor.