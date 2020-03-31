140 kişilik Küba sağlık ekibi Jamaika’da
90 uzman hemşire, 46 doktor ve dört terapistten oluşan Küba sağlık ekibi Jamaika'ya ulaştı.
Jamaika Başbakanı Andrew Holness, Covid-19 salgınıyla mücadeleye yardımcı olmak için ülkesine gelen tıbbi tugay nedeniyle Küba’ya teşekkür etti.
Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Holness “Jamaika Covid-19 salgınıyla savaşırken Küba’nın desteğini takdir ediyor’ dedi.
Afet Durumları ve Ciddi Salgın Hastalıklar Uzmanlığı Uluslararası Doktorlar Birliği’nin 140 üyesi Küba’dan ayrıldı ve hastalığa karşı mücadeleye katkıda bulunmak için Jamaika’ya geldi.
Küba sağlık ekibinde daha önce dünyanın diğer ülkelerinde de yardım çalışmalarına katılmış meslekte en az 20 yıl tecrübeli kişiler var. Ekipte 97 kadın bulunuyor.
Küba’dan doktorlar ve sağlık çalışanları daha önce de salgına karşı mücadeleyi desteklemek için Venezuela, Nikaragua, Grenada, Surinam ve İtalya’ya gitti.
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