2. Aşama: 4.4 milyon kişi işbaşı yaptı
Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, bugünden itibaren Kovid-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.
Başbakan Giuseppe Conte’nin “Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama” olarak tanımladığı ve bugün başlayan dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.
Zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede bugün itibariyle bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek. Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.
Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.
Hükümetin 26 Nisan’da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs’tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Başbakan Conte, önlemleri gevşeteceğini duyurduğu açıklaması sırasında, virüsle birlikte yaşanılacak bu dönemde yayılmanın artması durumunda eski sıkı tedbirleri geri getirebilecekleri uyarısında da bulunmuştu.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- 2 haftadır yeni vaka görülmedi, plajlara akın ettiler
- Galatasaray’da 3 yıldızdan iyi haber
- 2. Aşama: 4.4 milyon kişi işbaşı yaptı
- Yeni hedef gizli taşıyıcılar
- “Virüs laboratuvardan çıktı, çok fazla delil var”
- Son Dakika: İyileşen sayısı, aktif vaka sayısını geçti
- “Dünya düzeninin lideri artık ABD değil”
- Rusya’da vaka sayısının yüksek artışı devam ediyor
- 7 hafta sonra yürüyüş yapıp bisiklete binebiliyorlar
- Salgın cinayet sayısını yarıdan fazla düşürdü