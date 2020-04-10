2 günlük sokağa çıkma yasağı: İmamoğlu tepkili

Twitter hesabından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu “Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sokağa çıkma yasağına ilişkin paylaştığı videoda ise şunları söyledi:

“Tabiki arzu ettiğimiz bir sokağa çıkma yasağı olmadı. Biz bunun 2 hafta, hatta 3 hafta önce olması gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Bugün bakanlığın açıkladığı 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı. Ancak detaylarıyla ilgili henüz hiçbir kurumun bilgisi yok. Bu bizim açımızdan üzücü. Halbuki bunun bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bunu yapmıştık. Ona göre herkes hazırlığını yapmalıydı. Yarın hangi kurumun hangi konuda vazifeli olduğu noktasında hiçbir çalışma kurumlara iletilmiş değil. Bu konuda çalışmaların yapılıyor olduğu söylendi. Biz de bunları bekliyoruz. Belediyeleri dikkate alan bir devlet yapısıyla daha doğru bir karar alınabilirdi. Buna üzgünüz. Ama lütfen sakin olunuz, kararları bekleyiniz, bizi takip ediniz.”