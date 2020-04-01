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2 haftadır Covid-19’la savaşıyordu, hayatını kaybetti
Bir süredir Covid-19 tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra yaklaşık haftadır hastalıkla mücadele eden eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu yaşamını yitirdi.
Acı haberi Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu “Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun” ifadeleriyle duyurdu.
Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun.
— onur tascioglu (@TasciogluOnur) April 1, 2020
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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