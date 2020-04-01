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2 haftadır Covid-19’la savaşıyordu, hayatını kaybetti

Bir süredir Covid-19 tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

NationalTurk 01/04/2020
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Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra yaklaşık haftadır hastalıkla mücadele eden eden Prof. Dr. Cemal Taşçıoğlu yaşamını yitirdi.

Acı haberi ​Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu “Canim babam Prof.Dr.Cemil Tascioglu’ nu kaybettik. Hepimizin basi sagolsun” ifadeleriyle duyurdu.

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