2 haftadır yeni vaka görülmedi, plajlara akın ettiler

Nüfus yoğunluğu en yüksek bölgelerden Hong Kong, koronavirüs iki hafta boyunca hiçbir yerel vaka bildirmedi ve dünyanın en yoğun şehirlerinden birinde hayat yavaş yavaş ve temkinli bir şekilde normale dönüyor.

Haftalardır evde çalışan memurlar bugün ofislerine dönüyor. Yerel basında çıkan haberlere göre, hükümet bazı sosyal mesafeli tedbirleri de rahatlatacak ve spor salonlarının ve sinemaların bu hafta yeniden açılmasına izin verilebilir.

Yedi buçuk milyonluk şehirde katı karantina uygulanmadı. Ancak restoranlar müşterilerin ateşini kontrol ediyor ve her restoran dezenfektan bulundurmak zorunda. Çalışanlar da müşterilere hizmet ederken maske ve eldiven takıyor.

Sağlık yetkilileri rehavete karşı halkı uyarırken 1 Mayıs İşçi Bayramı hafta sonu boyunca plajlar ve alışveriş merkezlerinde kalabalıklar dikkat çekti.

Dün Hong Kong’da hava sıcaklığı 31 dereceye yükselince halk plajlara akın etti.