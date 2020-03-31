20 liraya seç beğen al: Corona virüsü duası, cincel gücü artırma duası

‘Bana Dua Oku’ isimli bir internet sitesinde 20 liraya ‘koronavirüs duası’ satıldığı görüldü.

Söz konusu internet sitesinde, satılan dua için şu açıklama yer alıyor:

“Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır.”

Aynı sitede ayrıca ‘Cinsel performans artırma duası, İş bulma duası, Araba sahibi olma duası, Bel ağrısı duası, Beladan kurtulma duası, Borçtan kurtulma duası ve Cennete girme duası’ gibi duaların da ‘satıldığı’ görülüyor.