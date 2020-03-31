GündemManşetSon DakikaTürkiye
20 liraya seç beğen al: Corona virüsü duası, cincel gücü artırma duası
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir internet sitesinde 20 TL'ye 'korunma duası' satıldığı ortaya çıktı.
‘Bana Dua Oku’ isimli bir internet sitesinde 20 liraya ‘koronavirüs duası’ satıldığı görüldü.
Söz konusu internet sitesinde, satılan dua için şu açıklama yer alıyor:
“Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır.”
Aynı sitede ayrıca ‘Cinsel performans artırma duası, İş bulma duası, Araba sahibi olma duası, Bel ağrısı duası, Beladan kurtulma duası, Borçtan kurtulma duası ve Cennete girme duası’ gibi duaların da ‘satıldığı’ görülüyor.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Türk-İş de ses çıkardı! “İşten çıkarmalar yasaklansın”
- Ya evden saat başı selfie ya da toplu karantina
- Roket şirketi de solunum cihazı yapmak istiyor
- 20 liraya seç beğen al: Corona virüsü duası, cincel gücü artırma duası
- Bakanlar Kurulu’ndan çıkan sonuç: Korona yaz 8119’a gönder
- Son Dakika! Bakanlık günün bilançosunu açıkladı: 37 ölü
- Devlet Bahçeli: Trafik kazalarında daha fazla insan ölüyor
- Futbolculardan kesip çalışanlara tam maaş verecekler
- İBB: Rakamlar sehven girildi, Bakanlığın verileri doğru
- Salgın ne zaman bitecek? İtalya’dan umutlandıran tahminler