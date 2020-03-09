2012’de Gülen’le görüşen eski milletvekiline 20 bin euro maaş

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında eski AK Partili milletvekillerinden Afif Demirkıran’ın yeni atandığı görevi açıkladı.

Demirkıran’ın Pensilvanya’da Fethullah Gülen’le görüştüğünü hatırlatan Öztürk, Demirkıran’ın Turkcell’in yeni yönetim kurulunda yer aldığını ve aylık 20 bin euro maaş alacağını açıkladı.

Demirkan’ın yanında, Turkcell Yönetim Kurulu’na MÜSİAD ve DEİK’te genel başkanlık yapan Nail Olpak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışmanı Tahsin Yazar yeni üye olarak atandılar.