2019 enflasyonu belli oldu

Enflasyon, Aralık 2019’da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2019 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,56 arttı.

Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,74, Yİ-ÜFE 0,69 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12’lik hedefin altında gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,51 olmuştu.