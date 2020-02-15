2019’da Kapıkule’den 7 milyon kişi geçti

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Kapıkule’den geçen yıl 7 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı.

Modern, etkin ve işlevsel haliyle bölgede ticaretin ve turizmin ana damarlarından olan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 2019 yılında, 3 milyon 693 bin 707 kişi Türkiye’ye giriş yaparken, çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyon 440 bin 423 oldu.

Sınır kapısından geçen yıl 805 bin 176 araç girişi, 737 bin 947 araç çıkışı yapıldı.

700 bine yakın tır giriş-çıkış yaptı

Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatında önemli rol oynayan Kapıkule’de, geçen yıl 700 bine yakın tırın giriş ve çıkışı gerçekleştirildi. Kapıdan 344 bin 86 tır giriş, 353 bin 323 tır çıkış yaptı.

İşlem hacmini artırmak için Kapıkule Sınır Kapısı sahasında başlatılan inşaat çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. İnşaat tamamlandığında 8 çıkış peronu, 5 giriş peronu ve 24 dolum ünitesi olacak.

Böylece bekleme süresi minimize edilerek, ticarette kullanılan günlük bin 500 araç çıkışı gerçekleştirilecek.

Geçişlerin hızlandırılması için çalışmalar yapılıyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule’de günlük 1200 tır geçişinin üzerine çıkıldığını söyledi.

Bu rakamların ihracat açısından önemli olduğunu belirten Turagay, “Birkaç yıl önce günlük 800 ya da 900 tır geçişi konuşuluyordu. İnanılmaz bir artış var.” dedi.

Turagay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatlarıyla geçişlerin hızlandırılması için sınır kapısında çalışmalar yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanı ve Bulgaristan Ekonomi Bakanı’yla toplantılar gerçekleştirdik. Geçişleri nasıl artırabiliriz, sıkıntıyı nasıl hafifletebiliriz diye. Frigorifik tırlar için ayrı bir geçiş noktası oluşturulacak. Çünkü günlük 1200-1300 çıkışın yaklaşık 350’sini frigorifik tırlar oluşturuyor. Bunlara ayrı bir hat açıp çıkışlarını gerçekleştirdiğimiz zaman diğer hatlardaki o yoğunluk da azalacak. Dolayısıyla yaşanan kuyruk problemi için önemli bir adım atılacak.”

Geçen yıl yolcu geçişlerinde de rekor rakamlara ulaşıldığını vurgulayan Turagay, “Amacımız, gurbetçilerimizin vatan hasretiyle yandıkları günlerde kuyrukları kaldırmak. Bunun için 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Kapı, son teknolojiyle hizmet veriyor

Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da Kapıkule Sınır Kapısı’nın, “yap-işlet- devret” modeliyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından modernize edildiğini ve son teknolojiyle hizmet verdiğini dile getirdi.

Kapıdan geçen yıl 7 milyondan fazla insanın geçiş yaptığına işaret eden Zıpkınkurt, Kapıkule’nin Türkiye’de kara hudut kapıları arasında en fazla giriş çıkış yapılan iki kapıdan biri olduğunu sözlerine ekledi.