2153 kişinin serveti 4.6 milyar insanın servetinden fazla

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporuna göre, 2019 yılında dünya genelindeki en zengin 2 bin 153 kişinin serveti, en yoksul 4.6 milyar kişinin toplam servetini geçti. Bu, milyarderlerin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha zengin olduğu anlamına geliyor.

Milyarder sayısının son on yılda ikiye katlandığını belirten Oxfam, bu kesimin dünya nüfusunun yüzde 60’ından daha fazla servete sahip olduğunu ortaya koydu.

Kadınların ve genç kızların bu ölçeğin en altında bulunduğunu vurgulayan Oxfam raporuna göre, bu kesim hiç ücret almadan bir yılda tam 12.5 milyar saat çalışıyor, buna karşılık küresel ekonomiye 18.8 trilyon dolar katkı sağlıyor.

Bunu bir örnekle açıklayan rapor, ‘dünyanın en zengin 22 erkeğinin Afrika’daki tüm kadınlardan daha fazla servete sahip olduğunu’ vurguladı.

Rapora göre dünyanın en zengin yüzde 1’lik dilimindekiler 10 yıl boyunca sadece yüzde 0.5 ekstra vergi verirse, 117 milyon yeni istihdam yaratacak kaynak sağlanabiliyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi, “Eğer herkes 100 dolarlık banknotlardan oluşan servetlerinin üzerinde otursaydı, insanlığın büyük kısmı yerde oturuyor olurdu. Zengin bir ülkede yaşayan orta halli bir kişi bir sandalye yüksekliğinde otururken, en zengin iki kişi uzayda olurdu.”

Rapor, Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’ndan önce açıklandı.

Oxfam’ın Hindistan’daki yöneticisi Amitabh Behar, eşitsizliği körükleyen kasti politikalara son vermeden zenginle fakir arasındaki uçurumun kapanmayacağını vurguladı.

Behar, “Kırılgan ekonomilerimiz sıradan erkekler ve kadınlar pahasına milyarderlerin ceplerini ve büyük işletmeleri dolduruyor. İnsanların, milyarderlerin var olup olmaması gerektiğini sorgulamaya başlamasına şaşmamalı” dedi.

Dünyanın en zengin kişisi olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un toplam serveti 116.4 milyar dolar, ikinci sıradaki Fransız işinsanı Bernard Arnault ise 116 milyar dolarlık servete sahip.