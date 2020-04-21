FutbolGündemSon Dakika
22 yaşındaki futbolcu antrenmanda hayatını kaybetti
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.
Lokomotiv Moskova’dan yapılan açıklamada,Innokentiy Samokhvalov’un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada Samokhvalov’un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.
Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Hedef bayram sonrası normal hayat
- Futbolun akıbeti ne olacak? UEFA toplantısı sona erdi
- Barcelona’dan Camp Nou girişimi
- 84 tonluk malzeme yardım mı sipariş mi? İşte aslında olanlar
- Bir dev festival daha iptal edildi
- Ülkesinin sağlık sistemini yerden yere vurdu
- Avrupa ülkesinden Küba’ya teşekkür
- Başbakan Conte açıkladı: 4 Mayıs’tan itibaren…
- Aktif vaka sayısı ilk kez düştü!
- “Dil bilmiyorlar, Hollanda’nın değil Türkiye’nin kurallarına uyuyorlar”