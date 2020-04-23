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23 Nisan’da kar sürprizi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde coşkuyla kutlanırken Ardahan'da kar sürprizi yaşandı.

NationalTurk 23/04/2020
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Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Ardahan’ı beyaza bürüdü. Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerine kadar süren kar nedeniyle etraf beyaz örtü ile kaplandı.

Vatandaşlardan Gökhan Morkoç, bugün kar yağışını beklemediklerini belirterek, “Şaşırdık. Bu da bize 23 Nisan sürprizi oldu.” dedi.

Etrafı beyaz örtü ile kaplayan kar, beraberinde kartpostallık görüntüler getirdi.

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