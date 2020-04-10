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24 Mart’tan beri en düşük sayı

Koronavirüs salgınında İtalya'dan sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da 24 Mart'tan beri en düşük ölüm yaşandı.

NationalTurk 10/04/2020
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İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 605 kişinin koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Böylece İspanya’da toplam ölü sayısı 15 bin 843’e ulaştı. Ancak açıklanan yeni ölüm sayısı son 17 günün en düşüğü. İspanya’da koronavirüs salgınında zirvenin görüldüğü ve düşüş eğiliminin devam ettiği bildiriliyor.

14 Mart’tan beri yürürlükte olan acil durum sürecinde en yüksek ölüm sayıları nisan ayının başında geldi.

İspanya’da ayrıca günlük yeni vaka sayısındaki artış oranı da yüzde 3’e düştü. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 55 bini aştı. Madrid bölgesi salgından en kötü etkilenen bölge olma durumunu koruyor.

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