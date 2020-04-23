24 Nisan Cuma: Günün Koronavirüs Haberleri

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan Koronavirüs Salgını ile İlgili Son Gelişmeler…

Son Dakika: Günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Türkiye’de son 24 saatte 109 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Detaylar

17:30 İngiltere’de ölü sayısı 19 bini geçti

İngiltere’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506’ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 822’den 19 bin 506’ya, vaka sayısı da 5 bin 386 artarak 143 bin 464’e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 401 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 444 bin 222’ye, tekrarlarla 612 bin 31’e yükseldi.

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan’dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, son bir haftada 847, 888, 596, 449, 823, 759 ve 616 olarak kayıtlara geçti.

16:00 Dezenfektan bebek!

Hindistan’da ‘Kovid, ‘Korona’ ve ‘Tecrit’ten sonra bu kez de bir aile yeni doğan bebeklerine ‘Dezenfektan’ adını verdi.

Koronavirüs salgını, ailelere doğacak çocuklarına isim koyma konusunda ‘ilham’ vermeye devam ediyor.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde yaşayan bir aile yeni doğan bebeklerine ‘Dezenfektan’ adını verdi. Deccan Herald adlı gazetenin aktardığına göre bebeğin babası Omver Sih, salgınla mücadeleye katkı olsun diye bu ismi seçtiklerini söyledi.

15:25 Faruk Bildirici: Koronavirüse yakalanmış olabilirim

Faruk Bildirici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanmış olabileceğini söyledi.

20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük şikayetlerinin geçtiğini ancak yine de her ihtimale karşı kendisini karantinaya aldığını belirten Bildirici, gelecek hafta test yaptıracağını açıkladı.

14:59 İskoçya’da 64 kişi daha öldü

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüs nedeniyle 64 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. İskoçya’da toplam vefat sayısı 1184’e ulaştı. Sturgeon, vaka sayısının 288 artışla toplam 9 bin 697’ye yükseldiğini de söyledi.

13:45 Online koronavirüs testi için açılan site çöktü!

İngiltere Sağlık Bakanlığı öncelikli olarak temel hizmetlerde çalışanların koronavirüs testi yaptırması için bir başvuru sayfası hazırladı. BBC’nin haberine göre koronavirüs testi yaptırmak için milyonlarca işçi yoğunluğa sebep oldu ve site çöktü. Haberin Ayrıntıları

12.55 Hindistan’da vaka sayısı artıyor

Hindistan’da son 24 saatte 1680 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, bu sayı 19 Nisan’dan bu yana bir gün içerisinde görülen en yüksek rakam oldu.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1680 artışla 23 bin 502’ye yükselirken, salgın sebebiyle 722 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da vakaların en çok görüldüğü yer olan Maharaştra eyaletinde bir günde 778 vaka tespit edildi. Maharaştra’da Kovid-19 vakası 6 bin 430’a yükselirken, salgın sebebiyle 283 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletin başkenti Mumbai’deki Asya’nın en büyük gecekondu bölgesi Dharavi’de vakaların artması ise endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

12:53 İran’da 93 ölü

İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin 574’e yükseldi.

12:50 İspanya’da ölü sayısında düşüş

İspanya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artışla 22 bin 524’e çıktı.

12:00 Plazma tedavisinde umut var

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Sevindik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ilerleme kaydedilen 4 aşamalı tedavide, immün plazmanın umut vadettiğini belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plazma tedavisine Türkiye’de ilk olarak 6 Nisan’da Malatya’daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başlandığını hatırlatarak, başarı elde edilmesinin ardından değişik illerdeki üniversite araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde tedaviye geçildiğini söyledi. Haberin Ayrıntıları

11:50 İyileşenlerin sayısı 750 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların sayısı 750 bini aşarak 751 bin 404 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 733 bin 591’e, ölü sayısı ise 191 bin 185’e yükseldi.

11:30 Beyonce 6 milyon dolar bağışladı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce koronavirüs salgınına karşı başlatılan yardım kampanyasına 6 milyon dolar bağış yapacak. Haberin Detayları

11:00 Sıkı karantina uygulamayan İsveç’te durum ne?

İsveç’in baş devlet epidemiyoloğu Anders Tegnell, ülkesinin sıkı karantina önlemleri uygulamama kararına ilişkin “Sağlık sistemimiz başa çıkabildiği için bazı açılardan işe yaradı” diye konuştu. Haberin Detayları

Güney Kore, “Kore Savaşı”nın yabancı gazilerine maske gönderecek

Güney Kore’de hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1950-53 Kore Savaşı’na katılan yurt dışındaki yabancı gazilere 1 milyon maske göndermeyi planlandığı açıklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Başbakan Chung Sye-kyun, Kovid-19 ile mücadele üzerine bir kurumlar arası toplantı sırasında yaptığı açıklamada, bu yıl Kore Savaşı’nın başlamasının 70’inci yıl dönümü andıklarını hatırlatarak, hükümetin, ülkeyi savunmaya yardımcı olan yabancı savaş gazilerine toplam 1 milyon maske göndermeye karar verdiğini belirtti.

10:10 / MSB’nin maske üretimi artıyor

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yoğun mesai sonucu haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı.

10:00 / Boris Johnson iyileşti

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un iyileştiğini açıkladı. Sky News’e konuşan Hancock “Doktorları tavsiye eder etmez işe döneceğinden eminim. Onunla dün konuştum, çok iyi ve formda” dedi.

09:20 En çok umut bağlanan ilaç işe yaramadı!

ABD Başkanı Trump başka olmak üzere birçok kişi için koronavirüse karşı etkili olabileceği umut edilen Remdesivir adlı ilacın işe yaramadığı ileri sürüldü.

Koronavirüs (Covid-19) tedavisi için kullanılmak üzere yapılan testlerde en iyi içeriğe sahip olduğu tahmin edilen Remdesivir isimli ilaç hayal kırıklığı yarattı. Yapılan ilk tam denemenin sonuçlarını The Guardian gazetesi yayınladı. Haberin Ayrıntıları

08:30 Tüm seyahatler yasaklandı!

Endonezya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşım araçlarıyla seyahatler geçici süreyle yasaklandı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, salgınla mücadelede ramazan ve bayramda ‘’memlekete dönüş’’ yasağına ilişkin tüm ulaşım araçlarının belirli tarihlere kadar yasaklanması kararı alındığını açıkladı.

Irawati, yasakla uçak, deniz ve tren seferlerinin yanı sıra kara yolu ile şehirler arası ulaşımda kamu ve özel taşıtların tamamının kısıtlandığını ifade etti. Haberin Devamını Okuyun

04:00 / Türkiye’den Kovid-19’la mücadelede Bangladeş’e destek

Türkiye’nin Dakka Büyükelçiliği koordinasyonunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumdaki Bangladeşli ihtiyaç sahibi 3 bin aileye yardım kolisi dağıtıldı.

03:30 Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken vaka sayıları da yükseliyor.

Arap ülkelerinde Kovid-19’a bağlı ölümlerin sayısı; Umman’da 9, Cezayir’de 407, Irak’ta 83, Mısır’da 287, Somali’de 16, Ürdün’de 7, Bahreyn’de 8’e yükseldi.

Bu bölgede son vaka sayıları ise; Umman’da 1716, Cezayir’de 3 bin 7, Irak’ta bin 677, Mısır’da 3 bin 891, Somali’de 328, Ürdün’de 437, Bahreyn’de 2 bin 217, Tunus’ta ise 918 olarak kaydedildi.

02:00 / Trump coştu: Dezenfektan enjekte edelim

ABD Başkanı Donald Trump, “Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir” dedi.

Byran ise Trump’ın bu önerisinin mümkün olmadığını söyledi. Haberin Detaylarını Okuyun

01:00 Dünya genelinde Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 190 bini aştı.

00:42 / Tutuklu yakınları isyanda

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki La Picota hapisanesi önünde toplanan tutuklu yakınları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinden bulaşma riskinin ortadan kaldırılması talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

00:30 / Brezilya’da ölü sayısı artıyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 407 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 407 artışla 3 bin 313’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 3 bin 735 artarak 49 bin 492’ye yükseldi.