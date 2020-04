25 Nisan Cumartesi: Bugünün Koronavirüs Haberleri

17:17 İngiltere’de ölenlerin sayısı 20 bini geçti

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bin 319’a yükseldi.

17:05 ABD’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1993 artarak 51 bin 956’ya yükseldi.

16:55 Hollanda’da vefat sayısı 4 bin 409’a yükseldi

Hollanda’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 120 artarak 4 bin 409’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19’la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 10 bin 381 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 190’a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 120 artışla 4 bin 409’a yükseldi.

15:01 3 eyalet kısıtlamaları gevşetti

ABD’de koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin bazıları Georgia, Oklahoma ve Alaska’da gevşetildi.

Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma’da bowling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska’da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.

Alaska’nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.

14:28 DSÖ uyardı: Kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Kovid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi. Haberin Devamı

14:00 İspanya’da ölü sayısı yine 400’ün altında

İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 378 artarak toplamda 22 bin 902’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını açıkladı.

Ülkede dün 367 olarak verilen günlük ölü sayısı, bugün 378 oldu. Bakanlık bugün ilk 381 olarak açıkladığı günlük ölü sayısını daha sonra 378 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında en yüksek veri 950 ile 2 Nisan’da açıklanırken, o günden bu yana sayılarda düşüş görülüyor. Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 19 Nisan’dan bu yana günlük 367- 440 aralığında yer alıyor.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 902’ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkedeki vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 995 artışla toplamda 223 bin 759 olarak verildi.

Virüsü yenen hasta sayısının da son 24 saatte 3 bin 353 artışla 95 bin 708’e çıktığı açıklandı.

13:00 Çin uluslararası soruşturma istemiyor

Çinli bir yetkili, yeni tip koronavirüsün kaynağına yönelik soruşturma taleplerinin “siyasi motivasyon” taşıdığını savunarak, herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirtti.

Çin’in Londra Büyükelçiliğinde görev yapan Çın Vın BBC’ye verdiği demeçte, son dönemde Kovid-19’un Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki bir laboratuvardan yayıldığı iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini belirten Çın, “Bağımsız soruşturma tamamen siyasi motivasyon taşıyor. Biz şu anda virüsle savaşıyoruz. Tüm çabalarımızı virüsle mücadeleye yoğunlaştırıyoruz. Neden bu soruşturmadan bahsediyorsunuz? Bu sadece dikkat dağıtmak değil kaynağı da başka yöne çevirmektir.” ifadelerini kullandı. Haberin Devamı

12:48 İran’da 76 ölü

İran’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 5 bin 650’ye yükseldi.

12:30 Ölenlerin 3’te biri huzurevi sakini

Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 403 kişinin 133’ünün huzurevinde kalanlar olduğu bildirildi.

Devlet Serum Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, ülkedeki 932 huzurevinde 3 bin 414 kişiye Kovid-19 testi yapıldı. Testlerde 88 huzurevinde yaşayan 425 kişide Kovid-19 tespit edildi. Testi pozitif çıkanlardan 133’ü 1 aylık dönemde hayatını kaybetti.

12:25 Belçika’da 1032 yeni vaka

Belçika’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1032 artarak 45 bin 325’e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 217 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 295 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 36 azalarak 934’e gerilediği de vurgulandı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1032 artarak 45 bin 325’e çıktığı aktarılan açıklamada, 241 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

12:10 Afganistan’da Kovid-19 vaka sayısı 1463’e yükseldi

Afganistan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 1463’e yükselirken, ölü sayısı 47 oldu.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi.

11:10 “Salgın İtalya’ya ocak ayında geldi”

Bruno Kessler Enstitüsü yetkilisi Stefano Merler yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili ülkede ilk görülen vakalarla ilgili yaptıkları araştırmada önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi.

Kessler, Lombardiya bölgesinde ilk vakaların bilinenin aksine 20 Şubat’tan çok daha önce görüldüğünü belirterek, “Kanıtlar şunu gösteriyor ki 20 Şubat’tan önce Lombardiya’da birçok kişide Covid-19 virüsü vardı. Ocak ayında, belki de çok daha önce. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz.” dedi.

Kessler, koronavirüsün ülkeye bir kişi üzerinden değil, bir grup insan kaynaklı yayıldığına inandıklarını da sözlerine ekledi.

10:23 Çin’de 12 yeni vaka

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11’i yurt dışı, 1’i yurt içi olmak üzere toplam 12 vaka tespit edilirken, ülkede yeni can kaybı bildirilmedi.

Yurt içi kaynaklı vaka ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang eyaletinde kaydedilirken, Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bin 816’ya ulaştı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 4 bin 632 kişi hayatını kaybetti.

Diğer yandan Çin’de yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise bin 629’a ulaştı.

Güney Kore’de 10 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada ise ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkede bugüne kadar 240 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 718’e ulaştı.

Ülkede en çok vaka Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 831 bin 915’e ulaştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti.

10:10 Kovid-19 kaynaklı can kaybı Avustralya’da 80, Yeni Zelanda’da 18 oldu

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 80’e, Yeni Zealand’da 18’e yükseldi.

Avustralya’da son 24 saatte 20, Yeni Zelanda’da ise 5 yeni vaka tespit edilmesi, Kovid-19’a yakalananların sayısındaki düşüşün devam ettiğini gösterdi.

Ancak Avustralya’da 3 kişinin daha virüs nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybı 80’e çıkarken, bugün bir kişinin daha hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’daki ölü sayısı 18’e ulaştı.

09:00 Avustralya ve Yeni Zelanda’da sessiz anma

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki binlerce insan koronavirüs önlemleri kapsamında Şafak Ayini ve Anzak Yürüyüşü’ne katılmadı.

Avustralya’da, koronavirüs salgını nedeniyle bir ay önce iptal edilen Anzak Günü törenleri resmi görevlilerin sınırlı katılımıyla yapılırken vatandaşlar şafak vakti evlerinin önünde atalarını andı.

03:20 Küba ve Kolombiya’da ölü sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 225’e, Karayipler ülkesi Küba’da ise 49’a yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225’e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881’e ulaştı.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003’e çıktı.

Küba’da ölü sayısı 49’a yükseldi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.

Ölü sayısının 49’a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285’e çıktığı belirtildi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416’ya ulaştı.

01:30 Trump açıkladı: Yüzde 10 düştü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerindeki pozitif sonuç oranının son 1 haftada yüzde 38’den yüzde 28’e düştüğünü açıkladı. Haberin Detayları

01:15 ABD’nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti

ABD’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından New York’tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey’de, vaka sayısı 100 bini geçti.

New Jersey Valisi Phillip Murphy, güncel rakamları verdiği basın toplantısında, New Jersey’de dün vaka sayısının 102 bin 106’ya, can kaybının da 5 bin 617’ye ulaştığını belirtti.

Böylelikle New Jersey, ülkede New York’tan sonra 100 bin eşiğini geçen ikinci eyalet oldu.

00:32 Arap ülkelerinde vaka ve ölü sayıları artıyor

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.

Kovid-19’a bağlı ölümlerin sayısı Mısır’da 294, Cezayir’de 415, Fas’ta 158 ve Umman’da 10 oldu.

00: 18 TİKA’dan Moldova’ya Kovid-19 ile mücadelede destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Moldova’ya tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Moldova İçişleri Bakanlığı binasında düzenlenen yardım teslim törenine Bakan Pavel Voiku ve TİKA Kişinev Program Koordinatörü Selda Özdenoğlu katıldı.

Özdenoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık personelinin ve güvenlik güçlerinin korunması önemine işaret ederek, 10 bin maske, 10 bin çift eldiven, bin litre dezenfeksiyon solüsyonu ve 250 yüz koruyucu siperliğini teslim ettiklerini söyledi.

00:05 Filistinli mahkuma koronavirüs teşhisi

İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS), Filistinli bir tutukluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde tutuklu bulunan bir Filistinliye Kovid-19 teşhisi konuldu.

00:00 Hayatını kaybedenler vinçle gömülüyor

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin barajını geçti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin bir kısmı New York kentindeki Staten Adası’nda bulunan Mount Richmond mezarlığında defnedildi. Cenazelerin mezarlığa vinç yardımıyla yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ise defin işlemini uzaktan seyretmesi dikkat çekti.