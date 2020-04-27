27 Nisan Pazartesi: Günün Koronavirüs Haberleri

Ölü sayısı binin altına düştü

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 943 artarak 54 bin 877’ye yükseldi. Haberin Ayrıntıları

15:50 Hindistan aşı üretimine başladı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistanlı şirket, Oxford’un geliştirdiği aşının testleri tamamlanmadan üretime geçtiğini duyurdu.

Dünyada en çok aşı üreten ülke durumundaki Hindistan’ın bu sektördeki en büyük üreticisi firma, İngiliz Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve insan denemelerine henüz başlanan aşıyı üretmeye başladı.

Hindistan Serum Enstitüsü, halen denemede olan koronavirüs aşısını üretmeye başlayacağını açıkladı.

Oxford Aşı Grubu şu anda hAdOx1 nCoV-19 aşısı üzerinde insan denemeleri yapıyor, ancak Eylül ayından önce bu testlerin bitmesi beklenmiyor.

İnsan denemeleri Perşembe günü Oxford’da başladı. Grup, etkili bir ürün için Eylül ayı hedefliyor.

Serum Enstitüsü CEO’su Adar Poonawalla yaptığı açıklamada, “Üretim kararı kendi sorumluluğumuzda, maliyetini de üstleniyoruz. Amacımız sadece üretime hızlı bir başlangıç ​​yapmak” diyor. Haberin Detayları

14:30 “Koronavirüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık”

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınına karşı verdikleri savaşı kazandıklarını belirterek, karantina önlemlerinin gevşetileceğini duyurdu.

Salgına karşı başarılı bir mücadele veren Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern, virüsün bulaşma hızını başarıyla sınırladıklarını, dolayısıyla karantina tedbirlerinin aşamalı olarak gevşetileceğini açıkladı. Haberin Devamı

Boris Johnson haftalar sonra basının karşısında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüs tedavisinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamındaki karantina kurallarını gevşetmek için çok erken olduğunu söyledi.

Başbakanlık konutu 10 Numara’da basının karşısına geçen Boris Johnson’un açıklamaları için tıklayın.

12:52 İran’da 96 ölü

İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96 artarak, 5 bin 806’ya yükseldi.

12:30 İspanya’da 331 ölü

İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 331 artışla 23 bin 521’e çıktı.

11:37 Huzurevinde 35 pozitif vaka

Bayburt’taki bir huzurevinde yapılan sağlık taramasında 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli 35 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Haberin Devamı

10:00 “Yaza Kovid-19’suz girme umudumuz artıyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 26 Nisan’da açıklanan koronavirüs verilerinin ardından “Yaza Covid-19’suz girme umudumuz artıyor. Sakın gevşemeyelim. Ne yaparak başarılı olduysak, aynen devam” dedi. Haberin Devamı

09:00 Çin ve Güney Kore’den yeni sayılar

Çin’de 3, Güney Kore’de 10 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2’si yurt dışı kaynaklı toplam 3 vaka tespit edilirken, Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Yurt içi kaynaklı vaka, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki Heylongciang eyaletinde görülürken, Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 830 oldu.

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de, bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 474 kişi iyileşti.

Diğer yandan Çin’de yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 1636’ya ulaştı.

Güney Kore’de 10 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede bugüne kadar 243 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 10 bin 738’e ulaştı.

Son zamanlarda salgının yayılmasının yavaşladığı ülkede, bugüne kadar en çok Kovid-19 vakası Daegu şehrinden kaydedilirken, can kaybının yüzde 90’dan fazlasını 60 yaş üzeri kişiler oluşturdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, virüse ilişkin düzenlenen bir toplantıda eğitim yetkililerine, “okullarda hijyen sağlamak ve öğrenciler için sosyal mesafe kurallarını uygulamak için önlemler alması” talimatını verirken, böylece hükümetin okulları yeniden açmak için yakın sürede bir zaman çizelgesi duyurabileceğini ifade etti.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 995 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 207 bin kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 881 bin kişi de iyileşti.

08:50 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ererken gözler şimdi de cuma gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramına çevrildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yine telekonferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle hafta sonu 3 günlük bir sokağa çıkma yasağının getirilmesi bekleniyor. Haberin Devamı

08:10 İngiltere Başbakanı Johnson, 22 gün sonra görevine döndü

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından 22 gün sonra göreve dönerken, ülkedeki kısıtlamaların 7 Mayıs’tan önce hafifletilebileceği iddia edildi. Haberin Devamı

05:30 Avustralya’da Kovid-19’dan 3 kişi daha hayatını kaybetti

00:10 İtalya, Kovid-19 karantina tedbirlerini 4 Mayıs’ta gevşetmeye başlıyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak gevşetileceğini açıkladı. Haberin Devamı