3 binden fazla kişiye sosyal mesafe cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde, 52 bin 220 personelin katılımı ile “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi.

Yaklaşık 31 bin polis, 20 bin jandarma ve 682 sahil güvenlik personelinin katıldığı uygulamada 219 dedektör köpek de görev yaptı.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonlarında 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü, dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ile sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar denetlendi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 205, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 424, 65 yaş üstü 805 olmak üzere toplam 6 bin 434 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Yapılan kontrollerde 326 iş yeri sahibine de işlem uygulandı. Denetimlerde 399 aranan şahıs tespit edildi, 25’i gözaltına alındı.