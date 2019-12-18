3 büyükler BIST 100’den çıkarıldı

Borsa İstanbul endekslerde 2020’nin ilk çeyreğinde geçerli olacak pay değişikliklerini açıkladı. Buna göre BIST 100 Endeksi’nde 23, BIST 50 Endeksi’nde 5 ve BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi’nde 2 şirket değişecek. BIST 100’den çıkarılan şirketler arasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bulunuyor.

Bloomberg’in haberine göre BIST 100 Endeksi’ne alınacak paylar şu şekilde: Adana Çimento, Aksigorta, Alkim Kimya, Anadolu Hayat Emeklilik, Aygaz, Bizim, Brisa, Borusan Mannesmann, Batı Çimento, Bursa Çimento, Çimsa, Eczacıbaşı Yatırım, Erbosan, Good-Year, İndeks Bilgisayar, İş GMYO, İş Y. Men. Değ., Karel Elektronik, Kartonsan, Klimasan Klima, Logo Yazılım, Tat Gıda, Turcas Petrol.

BIST 100’den çıkarılacak şirket payları: Afyon Çimento, A.V.O.D Gıda ve Tarım, Bera Holding, Beşiktaş, Çemaş Döküm, Doğtaş Kelebek Mobilya, Fenerbahçe Futbol, Gersan Elektrik, Global Yat. Holding, Göltaş Çimento, Galatasaray, ICBC Turkey Bank, Işıklar Enerji Yapı, İhlas Holding, İhlas Gayrimenkul, İttifak Holding, Konya Çimento, Metro Holding, Parsan, Polisan Holding, Park Elek. Madencilik, Tukaş, Verusa Holding.

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi’ne ise Koza Altın ve Sabancı Holding alınırken Emlak Konut GMYO ve Koç Holding çıkarılacak.