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3 eyalet kısıtlamaları gevşetti
ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemlerin bazıları Georgia, Oklahoma ve Alaska'da gevşetildi.
Amerikan basınına göre, Georgia ve Oklahoma’da bowling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska’da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı.
Alaska’nın bazı bölgeleri ise katı kurallara sadık kalmayı tercih etti.
Her üç eyalette de açılan dükkanlara ve restoranlara gidecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor.
Georgia’da pazartesi de restoranların ve sinemaların açılmasına izin verilmesi öngörülüyor.
Koronavirüs salgınında en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD oldu.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı verilere göre, ülkede 809 bin 524 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 bin 17 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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