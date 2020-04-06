3 futbolcu hastalığı atlattı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone’ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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