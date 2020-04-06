3 futbolcu hastalığı atlattı

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina’dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dusan Vlahovic, German Pezzella ve Patrick Cutrone’ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.