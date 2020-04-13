3 şehirde yeni karantina bölgeleri
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki köy, Burdur'da bir köy ve Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi’nin, görülen yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00’da başladığı kaydedildi.
Adıyaman
Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.
Gedikli ve Aşağı Karakuyu köylerinde birer kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki köyde 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 köyde güvenlik güçlerince önlem alındı.
Burdur
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı İlyas köyünde bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılarak başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla köy karantinaya alındı.
Köyün giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle kapatıldı, jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı.
Testi pozitif çıkan kişi Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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