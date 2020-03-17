64 yaşındaki Tom Hanks koronavirüsü atlattı

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, koronavirüs tedavisini atlattı. Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland’taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.

Instagram hesabından gelişmeleri duyuran 64 yaşındaki ünlü oyuncu “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

Hanks’in oğlu Chet Hanks tarafından yapılan Instagram paylaşımında da, çiftin hastaneden taburcu edildiği belirtilmişti.

Avustralya’daki film çekimi sırasında virüsü kaptığı öğrenilen Tom Hanks’in gerekli karantina süresinin ardından ABD’ye dönmesi bekleniyor.