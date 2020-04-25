65 yaş üstüne izin mi geliyor?

Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre Türkiye’de ilk kez koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı iyileşen hasta sayısının altında kaldı.

Bunun ardından bazı kısıtlamaların gevşetilmesi gündeme geldi.

AKP MYK’da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, yaklaşık bir aydır sokağa çıkmayan 65 yaş üstü kişileri kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.

Kamuoyundan da gelen talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor.

Hürriyet’ten Nurcan Babacan’ın haberine göre, bu plan, sokağa çıkmanın günde üç saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek.

Karar, 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.