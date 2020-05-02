7 hafta sonra yürüyüş yapıp bisiklete binebiliyorlar

İspanya’da hükümetin koronavirüs kısıtlamalarını hafifletmeye başlamasıyla yetişkinlerin yedi haftalık ev hapsi sona erdi ve ilk kez yürüyüş, egzersiz, bisiklete binme gibi aktivitelere izin verildi.

Barselona’da koşucular ve bisikletliler sahile yakın noktalarda spor yaparken sörfçüler ise dalgaların tadını çıkardı.

Reuters’in haberine göre etkinlik organizatörü olarak işini kaybeden 45 yaşındaki Mar Visser, Barselona yakınlarındaki bir kasaba olan Castelldefels’deki patika boyunca koşarken “Bunu çok özlemiştim. Evin içinde koşmaktan veya yoga yapmaktan daha iyi” diyor.

Koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülkelerden olan İspanya, Mart ayında sıkı bir karantina uygulayarak, nüfusun çoğunu zorunlu haller dışında evlerine hapsetti.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını durdurmak ve zorlu sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek için uğraşırken spor ve eğlence amaçlı yürüyüşler yasaklandı.

41 yaşındaki Charlotte Fraser-Prynne, kentin Retiro Parkı yakınında sabah 6’da koşarak spor özgürlüğünün tadını çıkaran ilk kişi oldu. Prynne “Bunu haftalardır dört gözle bekliyorum. Arkadaşlarımla şaka yapıyordum, Madrid’de ilk çıkan ben olacağım. Altı haftalık yoga videolarından sonra dışarı çıktığım için çok mutluyum” dedi.

Salı günü Başbakan Pedro Sanchez, haziran ayı sonuna kadar ülkeyi “yeni normallik” olarak adlandırdığı döneme döndürmek için dört aşamalı bir plan açıkladı.

İnsanlar dışarı çıktıkça aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için hükümet, farklı yaş gruplarına farklı zaman dilimleri tahsis eden bir vardiya sistemi uyguladı.

Kuaförler gibi randevu ile çalışan işletmelerin Pazartesi gününden itibaren açılmasına izin verilecek. Barlar ve restoranlar en az bir hafta daha kapalı kalacak.