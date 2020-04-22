7 kulüp oynamak istemiyor

İtalya’da dün yapılan toplantıda hükümetin onayına sunulacak bir karar alınmış ve sezonun geri kalanının oynanması ile ilgili bir bildiri hazırlanmıştı. Ancak bu bildiriye 7 kulübün karşı çıktığı iddia edildi.

Adnkronos ajansında yer alan habere göre kulüplerin birçoğu sezonun kalan kısmını oynamak isterken Torino, Sampdoria, Bologna, Parma, SPAL, Brescia ve Udinese bu karara itiraz etti.

İtalya Spor Bakanı Spadofora ülke için futbolda geri dönüşün büyük önem taşıdığını belirtmesiyle sezonun geri kalanının oynanma ihtimalinin yükseldiği değerlendirilmişti.