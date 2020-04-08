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76 gün sonra karantina kaldırıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde karantina kaldırıldı.
Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin’in Wuhan kentinde 76 gündür devam eden karantina bitti.
11 milyon nüfuslu Wuhan’da yaşayanlar artık izin almadan kentten ayrılabilecek. Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti.
İlk defa ölüm yaşanmamıştı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti.
Komisyon ayrıca 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740’a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı.
Kovid-19’un yayıldığı ülke olan Çin’de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.
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