84 tonluk malzeme yardım mı sipariş mi? İşte aslında olanlar

Özellikle iktidara yakın medya ilgili haberleri “İngiltere Türkiye’nin yardımını bekliyor” tarzında başlıklarla veriyor ancak bu gerçeği yansıtmıyor. İngiltere hükümeti, sağlık personelinin malzeme eksikliğini gidermek için Türkiye’den bir firmayla anlaşma imzaladı. Gerçekte olan bu. Yani Türkiye’nin daha önce yaptığı yardımların aksine bu İngiliz hükümetinin parasıyla verdiği bir sipariş.

Türkiye’nin sağlık ekipmanı ihracatını ön izne bağlaması, İngiltere’nin yasal işlemlere geç başlaması gibi sebeplerle tıbbi malzeme sevkıyatı hala yapılamadı.

Türkiye’den geleceği söylenen 84 tonluk koruyucu malzeme hala İngiltere’ye ulaşmış değil. Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakan Robert Jenrick Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında 400 bin önlük dahil İngiltere hastanelerinde çok ihtiyaç duyulan bol miktarda koruyucu malzemenin Türkiye’den geleceğini bildirmiş, ancak pazar günü malzemeler gelmeyince ülkede bir numaralı gündem olmuştu.

İngiliz sağlık hizmetleri, NHS’in yöneticisi Nail Dickson “Keşke hükümet, böyle bir açıklama yapmamış olsaydı, dedi.

Herkesin malzeme beklediği Pazar günü, hükümet sözcüsü sevkiyatın ertelendiğini söylemiş, ‘‘Önümüzdeki günlerde gelmesini umuyoruz” demişti.

84 ton malzeme nerede?

Olay dün sabah da İngiltere’de birinci gündem olmaya devam etti. “Ne zaman gelecek”, “kesin gelecek mi”, “malzemeler nerede” soruları haberlerin ana eksenini oluşturdu.

Sevkiyatın gecikmesinin ardından hafta başında basına açıklama yapan bakanlar “uçaklarımız teslim almak için kalkışa hazır, Türkiye’den onay bekliyoruz, bugün gelecek” şeklinde bilgiler paylaşmıştı. Pazartesi akşamüstüne kalan uçuşun eğer sipariş hazırsa dahi en erken Salı sabahı İngiltere’ye ulaşabileceği hesaplanıyordu.

Gecikmeyle birlikte hükümete baskı da artıyor

Gecikme devam ettikçe hükümet üzerindeki baskı artıyor, koronavirüsle ön cephede savaşan sağlık personeli arasında endişelerin yükseldiği haberleri gelmeye devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre bazı kaynaklar, Türkiye’deki üreticinin malzemeleri haftasonundan beri hazır ettiğini, ancak çıkan pürüzler nedeniyle Türk yetkililerden yardım istendiğini söyledi. İngiltere’den bir başka isimsiz kaynak gecikmeyi evrak işlerine ve kalite kontrol mevzuatına bağladı.

Türkiye’den ismi açıklanmayan kaynaklar ise İngiltere’den Pazar gününe kadar sevkıyat için hiçbir başvuru gelmediğini, gelince de işlemlerin hemen halledildiğini belirtti. Bu açıklamaya göre İngiltere’yle temastaki üreticinin, bu sevkiyat için Pazartesi gününe kadar herhangi bir izin başvurusu yapmadığı anlaşıldı.

İngiltere’de Pazar günü gelmesini beklenen malzemenin Türkiye’deki işlemleri, Türk yetkililere göre Pazartesi başlamıştı.

Türkiye daha önce iki kez İngiltere’ye yardım amaçlı malzeme göndermişti.