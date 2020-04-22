84 tonluk tıbbi malzeme siparişi sonunda İngiltere’ye ulaştı

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İngiltere’nin Türkiye’deki bir firmadan sipariş ettiği 84 tonluk tıbbi malzeme sonunda İngiltere’ye gitti. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, İngiltere’nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından hareket ederek, İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanında yüklemenin yapılmasından sonra uçak saat 01.35’te İngiltere’ye hareket etti. gitmek için İstanbul Havalimanı’ndan kalktı. Askeri nakliye uçağı, yerel saatle 03.30’da (TSİ 05.30) Brize Norton Havaalanı’na indi.

Türkiye, İngiltere’ye daha önce aynı tip askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği ulaştırmıştı.

İngiltere’de 84 tonluk siparişin gecikmesi pazar gününden beri medyada. İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick, cumartesi günü hastanelerde yaşanan ekipman sıkıntısıyla ilgili olarak “Türkiye’den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak.” ifadelerini kullanmış, ancak malzemeler pazar günü gelmeyince ülkede kıyamet kopmuştu. Bazı doktorlar ekipman olmadığı gerekçesiyle iş bırakabileceklerini bile söylemişti.

İngiltere’de en az 100 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği bildiriliyor.