ABD’de Çin’e karşı bir dava daha!
Koronavirüs salgınının boyutlarını gizlediği iddiasıyla Çin'e olan tepkiler devam ederken bir dava haberi de ABD'den geldi.
ABD’nin Missouri eyaleti, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetine dava açtı. Missouri Başsavcılığı tarafından mahkemeye yapılan başvuruda Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi’ni salgında ”bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği” iddiaları yer aldı.
Çin’in bu eylemlerinin söz konusu eyalette ölümlere ve ekonomik sorunlara yol açtığı da belirtilen iddianamede, Çin hükümetinin koronavirüsün dünyaya yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadığı ve bu yüzden sorumlu tutulması gerektiği yazıldı.
Bu arada Temsilciler Meclisi’nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Donald Trump yönetiminin Çin’e karşı Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açmasını talep ediyor.
Dünya genelinde salgından en çok etkilenen ülke olan ABD’de vaka sayısı 800 bini, ölü sayısı ise 45 bini aştı.
Missouri’de ise 6 bine yakın vaka, 220 ölü var.
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