ABD’li ünlü dergiden Küba övgüsü: “Ablukaya rağmen…”

Newsweek’te Tom O’Connor imzasıyla yayınlanan yazıdan bölümler şöyle;

Küba, ABD’nin yoğun ambargosuna rağmen koronavirüsü tedavi edebildiği belirtilen yeni bir “harika ilacı” tüm dünyaya dağıtmak için seferber oldu.

Interferon Alpha-2B Recombinant (IFNrec) olarak adlandırılan ilaç, koronavirüs COVID-19 hastalık salgınının 2019’un sonlarında ortaya çıkmasının ardından Küba ve Çin bilim adamları tarafından ortaklaşa geliştirildi. Ocak ayından bu yana Çin’de zaten aktif olan Küba Tıp Tugayları, dünya çapında 600 bini aşan hastalık vakasıyla savaşmak için yeni anti-viral ilaç gibi personel ve medikal ürünler sağlayarak düzinelerce ülkeye yardıma başladı.

Küba Koronavirüs savaşında en ön safta

Küba ilk olarak 1980’lerde dang hummasını tedavi etmek için gelişmiş interferon tekniklerini kullandı ve daha sonra HIV, papilloma virüsü, Hepatit B, Hepatit C ve diğer hastalıklarla savaşta başarılı oldu.

Kübalı biyoteknoloji uzmanı Luis Herrera Martinez, Interferon Alpha-2B Recombinant’ın kritik aşamaya ulaşan hastalarda ölümle sonuçlanabilecek şiddetlenmeyi ve komplikasyonları önlediğini söyledi. Tedaviyi yeni koronavirüse karşı potansiyel bir “harika ilaç” olarak adlandırdı.

Interferon Alpha-2B Recombinant, COVID-19’u tedavi etmek için henüz onaylanmadı ancak SARS Cov-2’ye benzer virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından COVID-19’u tedavi etmek için diğer 30 ilaçla birlikte aktif bir şekilde kullanıldı. Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüse karşı etkinliklerini belirlemek için diğer üç ilaçla birlikte interferon-beta üzerinde de çalışacak.

Küba abluka kalksın istiyor

Bununla birlikte, Küba’nın iddialı anti-pandemik çabaları ile ilgili olarak Küba yetkililerinden biri Newsweek’e verdiği demeçte “Yalnızca COVID-19 gibi büyük sağlık krizleriyle mücadelede değil, ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük engel de ABD yaptırımlarıdır. Ablukanın kaldırılması Küba’nın sağlık sektöründe olağanüstü olumlu bir etki yaratacak” dedi.

Küba Dışişleri Bakanlığı, Washington ambargosunun uluslararası hukukun gerçek ihlali olduğunu belirterek ABD’nin birtakım suçlamalarını sürekli reddediyor.

Kübalı doktorlar 59 ülkede

Küba yetkilisi Newsweek’e verdiği demeçte, “Ablukaya rağmen, Kübalı doktorlar 37’si COVID-19 vakalarını doğrulayan dünya çapında 59 ülkede çalışıyor.” dedi.

Bu ülkeler arasında Grenada, Jamaika, Nikaragua, Surinam ve Venezuela gibi Latin Amerika ve Karayip ülkeleri değil, aynı zamanda bugüne kadarki en ölümcül COVID-19 salgınına tanıklık eden İtalya da bulunuyor.

Hastalığın henüz kesin bir aşısı veya tedavisi yok, ancak Havana en azından sağlık krizlerini uluslararası ölçekte hafifletme yeteneğini göstermeyi umuyor.

Yetkili ayrıca Küba üniversitelerinden mezun olan 29 binden fazla doktorun da dünyanın dört bir yanında Covid-19’la savaştığını belirtiyor.

Küba’nın yerelde ise COVID-19 ile olan deneyimi nispeten hafif geçiyor. Küba Halk Sağlığı Bakanlığı’na göre, 11,5 milyon kişinin yaşadığı ülkede 80 vaka ve 2 ölüm teyit edildi.

Küba devrimi ve sağlık sektörü

Küba sağlık sektörü, devrimin ardından Fidel Castro’nun öncelik verdiği gelişmiş bir sektör. Küba Dışişleri Bakanlığı tarafından Newsweek’e gönderilen açıklamada, “Sağlık Küba için son derece önemli bir konudur, bu yüzden tüm insanların kaliteli tıbbi bakım alma hakkını savunuyoruz. Bu nedenle dayanışma da 60 yılı aşkın devrim boyunca Küba ve halkımız tarafından savunulan bir ilkedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti;

“Yüzyıllarca sömürgecilik ve emperyalizm tarafından gelişmesine izin verilmemiş, 60 yıldır ABD’nin cezalandırıcı, dünya dışı yaptırımlarına tabi küçük bir Karayip adasının dünyaya ne kadar çok şey sunabileceği ortada. 1959 Devrimi’nden sonra Küba’nın sosyalist devleti, dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazla kişi başına doktora ulaşan özgür, evrensel bir sağlık sistemi geliştirdi. Bu, her düzeyde eğitime ücretsiz, evrensel erişim sayesinde kolaylaştırıldı. 400 bin civarında Küba tıp uzmanı, son kırk yılda, özellikle yoksul ülkelerde çalışarak, ücretsiz sağlık hizmeti sağladı.”

ABD Küba’dan yardım isteyecek mi?

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump uluslararası toplumdan hastalıkla savaşmak için yardım istedi.

Washington daha önce Havana’nın 2005’te New Orleans şehrini ve çevresini harap eden Katrina Kasırgası gibi ulusal acil durumlarda yardım tekliflerini reddetmişti. Küba yetkilisi Newsweek’e Pazartesi günü “resmi yardım talebi alınmadığını” söyledi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, COVID-19’un hızla yayılmasını önlemek için küresel bir ateşkesin yanı sıra tüm uluslararası ticaret engellerinin ve kısıtlamalarının kaldırılması çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet özellikle Küba, Kuzey Kore, Zimbabve ve Venezuela’ya karşı yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.