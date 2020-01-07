ABD mektubu yalanladı: Irak’tan çekilmiyoruz

ABD Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, IŞİD’le mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine ülkeden çekileceğini bildirdiği iddiası ABD Savunma Bakanı Mark Esper tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Esper basın mensuplarına “Irak’tan çekileceğimize dair bir karar yok” diye konuştu.

Söz konusu mektup ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızdı.

ABD’li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir’e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, “Irak Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan’ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir” denildi.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtildi.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD’nin Irak’a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD’li general mektubunda, “Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Irak Meclisi dün, ‘ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi ve yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması’ için hükümete yetki verilmesi kararını onaylamıştı.