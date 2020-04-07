ABD ordusu 3D baskı yöntemiyle üretime geçti

ABD genelinde hastaneler koronavirüs pandemisiyle savaşını sürdürürken ordu da tıbbi malzeme üretimini hızlandırdı.

ABD ordusu, yeniden kullanılabilir N95 maske, cerrahi maske ve 3D baskı yöntemiyle yüz kalkanı üretmeye başladı.

Ordu 3D baskı konusundaki uzmanlığı nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanların üretimine yardımcı olmak için benzersiz bir konumda.

Vaka sayısının 367 bini aştığı ABD’de 10 bin 943 kişi yaşamını yitirdi.