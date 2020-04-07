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ABD ordusu 3D baskı yöntemiyle üretime geçti

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de ordu 3d baskı yöntemiyle koruyucu yüz kalkanı ile yeniden kullanılabilir N95 maske üretimine hız verdi.

NationalTurk 07/04/2020
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ABD genelinde hastaneler koronavirüs pandemisiyle savaşını sürdürürken ordu da tıbbi malzeme üretimini hızlandırdı.

ABD ordusu, yeniden kullanılabilir N95 maske, cerrahi maske ve 3D baskı yöntemiyle yüz kalkanı üretmeye başladı.

Ordu 3D baskı konusundaki uzmanlığı nedeniyle kişisel koruyucu ekipmanların üretimine yardımcı olmak için benzersiz bir konumda.

Vaka sayısının 367 bini aştığı ABD’de 10 bin 943 kişi yaşamını yitirdi.

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