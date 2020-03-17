ABD’de koronavirüs aşısının ilk denemesi yapıldı

Çin’den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınında yaklaşık üç ay sonra ilk kez ABD’de geliştirilen bir aşı, sağlıklı bireyler üzerinde test edilmeye başlandı.

‘mRNA-1273’ adı verilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi’nde dört gönüllüde denendi.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Lisa Jackson, denemeler başlamadan önce, “Biz artık koronavirüs takımıyız. Herkes bu acil durumda elinden geleni yapmak istiyor” dedi.

Associated Press haber ajansı da, dünyayı etkisi altına alan krize karşı geliştirilen ilk aşının yapılış anını fotoğrafladı.

Aşının üzerinde denendiği ilk insan ise küçük bir teknoloji şirketinde çalışan Seattle sakini Jennifer Haller oldu. Yapılan çağrı üzerine iki hafta önce bir form doldurduğunu ve deneye katılması için telefon aldığını anlatan Haller, yapılan testler sonucu herşeyin iyi görünmesi üzerine aşı için seçildiğini anlattı.

İki çocuk annesi 43 yaşındaki Jennifer Haller, “Bunun parçası olduğum için çok heyecanlıyım, çılgınca. Hepimiz çok çaresiz hissediyoruz. Bu, benim için bir şeyler yapmak adına inanılmaz bir fırsat. Yapabileceğim bir şey vardı ve yaptım” dedi.

Haller, çocuklarının da bu durumu ‘havalı’ bulduğunu söyledi.

Aşıyı, ‘grip aşısı gibi’ diye niteleyen Haller, “Kolaydı ve acıtmadı, buna sevindim” diye konuştu.

Sürecin devamı hakkında bilgi de veren Jennifer Haller, testlerin yapılacağının ve olası bir yan etki ihtimaline karşı gözetim altında olacağını belirtti. Haller, önümüzdeki dört hafta içinde ikinci dozu alacak.

Haller, “Umarım aşının etki edeceği noktaya hızla ulaşırız ve hayatları kurtarabiliriz, insanlar da bir an önce normal yaşamlarına dönebilir” dedi.

Koronavirüs şu ana kadar dünya çapında 182 bin 407 kişide görüldü ve 7 bin 154 kişi hayatını kaybetti, 79 bin 433 kişiyse iyileşti.

ABD’de ise salgın nedeniyle can kaybı 85’e yükseldi, toplam vaka sayısı da 4 bin 661 oldu.