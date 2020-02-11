AmerikaGündemManşetOrtadoğuSon Dakika
ABD’den İdlib açıklaması! “Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız”
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İdlib ile ilgili adımları koordine etmesi için Jeffrey’i Ankara’ya yolladım. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” dedi.
Mike Pompeo, dün İdlib’de Türk askerine yönelik saldırılara ilişkin, “Dün İdlib’e düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Esad rejimi ve Rusya’nın devam eden saldırıları durmalıdır” ifadelerini kullandı.
Atılacak adımları koordine etmek üzere ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i Ankara’ya gönderdiğini söyleyen Pompeo, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” diye konuştu.