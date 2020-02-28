AB’den mülteci açıklaması! “Türkiye anlaşmaya sadık kalmalı”

Suriye’nin İdlib vilayetinde Türk askerlerinin öldürülmesinin ardından gelen Türkiye’nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa’ya geçişi için sınırlarını açacağı iddiasıyla ilgili Avrupa Komisyonu açıklama yaptı.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun sözcüsü, bugün düzenlediği basın toplantısında, sığınmacı politikasında değişiklikle ilgili resmi bir açıklama yapmamış olan Ankara’dan AB’ye göçmen akışını kontrol etmekle ilgili taaahhütlere bağlı kalmasını beklediklerini belirtti.

‘Türk yetkililer resmi politikada değişiklik olmadığını resmen teyit etti’

Sözcü “Türk tarafının sığınmacı ya da göçmen politikasında herhangi bir degişiklik yaptığına dair resmi açıklamada bulunmadığını vurgulamak isterim” diyerek ekledi:

“Bizim bakış açımızdan şimdiki halde AB-Türkiye anlaşması hala yürürlüktedir ve biz Türkiye’den bu anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz. Türk yetkililer resmi politikada değişiklik olmadığını resmen teyit etti ve biz bunun böyle kalmaya devam etmesini bekliyoruz.”

Türkiye’nin göçmenlerle sığınmacıların Avrupa’ya geçişi için sınırlarını açmakta olduğu iddiasıyla ilgili Yunanistan ve Almanya Başbakanları Kyriakos Miçotakis ile Angela Merkel arasında telefon görüşmesi de gerçekleşti.

İki liderin Türkiye’deki durumu ve Yunan sınırına doğru göçmen hareketini konuştuğu, Miçotakis’in Merkel’i Yunanistan’ın aldığı önlemlerle ilgili bilgilendirdiği açıklandı.

AB’deki bu gelişmelerin öncesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” açıklamasını yapmıştı.