ABD’li ilaç devi: Sonbaharda acil durumlar için koronavirüs aşısı kullanılabilir
Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısı test aşamasında başarılı olursa sonbaharda acil durumlar için kullanıma sokulacak.
ABD merkezli Pfizer şirketi, koronavirüs aşısının testlerinin güvenle geçmesi durumunda, aşının sonbahar aylarında acil durumlarda kullanıma hazır hale gelebileceğini açıkladı.
BBC Türkçe’nin Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre, Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, aşının testlerinin Almanya’da başladığını ve izin çıkması halinde ABD’de de gelecek hafta başlayabileceğini belirtti.
Testlerin sonuçlarının gelecek ay alınabileceğini ifade eden Bourla, aşının güvenli olup olmadığından emin olmak için daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.
Testlerin başarılı olması halinde Pfizer’ın acil durumlar için aşı dağıtımına sonbaharda başlayabileceğini aktaran Bourla, daha geniş ölçekli dağıtım iznini de yıl sonunda alabileceğini belirtti.
Bourla, aşıyla ilgili açıklamasında “Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor” dedi.
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