ABD’nin Küba ambargosu salgında daha da acımasız!

Koronavirüs salgını sırasında, ambargo “daha da acımasız” ve sağlık bakanlığındaki uluslararası ilişkiler başkanı Nestor Marimon, ambargonun her zamankinden daha zararlı bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Marimon, ablukanın tıbbi malzemelerin teslimini engellemese de, süreci ciddi şekilde karmaşıklaştırdığını belirtiyor.

Hükümet, Çin e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma tarafından gönderilmesi düşünülen tıbbi malzemelerin, ABD’li nakliye şirketinin ambargo endişesi nedeniyle Küba’ya ulaşamadığını duyurmuştu.

1962’de başlayan ABD ambargosu “Kaynaklar ile Küba halkının haklarını kontrol etmek, kötüye kullanmak ve bölgedeki ülkelere müdahale etmek için kullanılabilecek” olması ihtimali gerekçe gösterilerek getirilmişti.

1992’den bu yana, sadece genel nüfusu tedavi etmek için kullanıldığı sürece tıbbi malzemeler yaptırımlardan muaf tutuluyor.

ABD, Küba’da demokrasi kurulana kadar ambargonun devam edeceğini savunuyor.

ABD-Küba Ticaret ve Ekonomi Konseyi başkanı John Kavulich, “sağlık ürünlerinin – tıbbi ekipman, tıbbi aletler, tıbbi malzeme ve ilaçların ihracatına izin veriliyor” dedi.

2019’da 1,1 milyon dolar, 2018’de 3,5 milyon dolar ve 2017’de 5,7 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerden ilaç ve tıbbi ekipman sevkiyatı da dahil olmak üzere, işler o kadar basit değil.

Birkaç ay önce, Bank Postfinance, Donald Trump’ın ABD başkanı olmasından bu yana güçlenen yaptırım korkusu nedeniyle Küba’ya fon aktarmayı reddetti.

Mayıs 2019’dan bu yana, Helms-Burton Yasası’nın 3. Başlığı, Küba’nın denizaşırı ortaklarını endişelendirmek için yeterince akıcı bir tanım olan 1959 devrimi boyunca kamulaştırılmış kuruluşlarla iş yapan herkesi yaptırımlar ile tehdit ediyor.

HIV ve kanseri tedavi etmek için Küba projelerine destek veren İsviçreli MediCuba’nın koordinatörü Luisa Sanchez, “ABD hükümetinin ambargoyu güçlendirmesi, desteklediğimiz projelerin yönetiminde bizim için zorluklar yarattı. Bu durum hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

MediCuba, Küba’nın “tıbbi personel için test materyali ve kişisel koruyucu ekipman elde etmesine” yardımcı olmak için koronavirüs ile mücadelesini desteklemek amacıyla bir kitle fonlaması kampanyası başlattı.

Oxfam’ın Küba direktörü Jerome Faure, temel ihtiyaç ürünleri – hijyen, personel koruyucu ekipman ve test kitlerine erişimin ambargo nedeniyle daha da zorlaştığını doğruluyor.

Oxfam ile birlikte birçok kuruluş ABD’ye ambargoyu kaldırma çağrısı yapmaya devam ediyor.

BM insan hakları komiseri Michelle Bachelet de yaptırımların askıya alınması çağrısında bulundu. AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, ambargonun insani yardımın verilmesini engellememesi gerektiğini söyledi.