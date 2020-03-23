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Abdürrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’de de virüs çıktı

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'tan sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüs testi de pozitif çıktı.

NationalTurk 23/03/2020
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Terim “Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..” ifadelerini kullandı.

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