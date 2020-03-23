FutbolGündemManşetSon Dakika
Abdürrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’de de virüs çıktı
Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'tan sonra Teknik Direktör Fatih Terim'in koronavirüs testi de pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Terim “Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..” ifadelerini kullandı.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika: Koronavirüste kaybımız 37 kişiye ulaştı
- Abdürrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’de de virüs çıktı
- Son Dakika: Merkel’in test sonucu açıklandı
- Son Dakika: Kapalıçarşı kapatıldı!
- Seda Sayan, Şeyma Subaşı gibi ünlülere “koronavirüs ilacı” soruşturması!
- Yoğun bakım doktoru: Hastaların durumu kritikleşiyor
- “Salgın sosyal mesafe önlemleriyle ilk kez durağan döneme girdi”
- Merkel apartman dairesine kapandı
- Son Dakika! İspanya’da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor
- İran günlük bilançoyu ve yaş ortalamasını açıkladı