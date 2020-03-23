Abdürrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’de de virüs çıktı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Terim “Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..” ifadelerini kullandı.