“ABD’ye kit sattığımız doğru ama Çin’den gelenler farklı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada, “Fatih Bey, ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD’ye değil başka ülkelere de satış yapıldı. Bu kitlerden üreten firmalarımız var ve bunların çok yüksek kapasitesi var. O yüzden bu satışlar yapıldı. Ama bizim Çin’den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil” dedi

Fatih Altaylı, bugün yayımlanan yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile olan görüşmesini aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altaylı’ya ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı ancak Çin’den kit sipariş edildiği yönündeki kararla ilgili olarak kendisine ait olmayan hesptan yapılan eleştiriyi anlattı.

Tanı kitleri hakkında da Altaylı’ya bilgi veren Bakan Koca, Covid 19 tedavisinde kullanılan ilacın bakanlık tarafından piyasadan toplandığını da açıkladı.

Altaylı’nın bugün yayımlanan “Sağlık Bakanı ile uzun bir sohbet” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Fatih Bey, ABD’ye 500 bin adet tespit kiti satıldığı doğru. Sırf ABD’ye değil başka ülkelere de satış yapıldı. Bu kitlerden üreten firmalarımız var ve bunların çok yüksek kapasitesi var. O yüzden bu satışlar yapıldı. Ama bizim Çin’den aldığımız kitlerle o kitler aynı şey değil” diye başladı.

“Satılanlar PCR kitleri. Türk firmaların aylık 2 milyona yakın bu kitlerden üretim kapasitesi var. Yani satmaları bizde bir eksiklik doğurmaz. Bize gerektiği kadarını tedarik etme imkanına zaten sahipler” dedi.

Peki bizim Çin’den aldığımız kitler ne?

“Çin’den aldıklarımız hızlı tanı kiti. Bizdeki normal PCR kitleri 2-2,5 saat kadar hazırlık 1-1,5 saat kadar da test süresinde yani 4 saatte sonuç veriyorlar. Bu da testlerde bizi yavaşlatıyor. Çin’den aldıklarımız ise hızlı. Yani onlarda hazırlık süresi yok. 1 ila 1,5 saat arasında hemen sonucu verebiliyorlar. Bu da büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Bakanlık bu hızlı kitleri test merkezlerine ve test yapan üniversitelere dağıtmaya başlamış.

Peki bunlar neye yarayacak?

“Bu testleri kullanma alanımız test sonucu pozitif çıkmış hastaların çevresindekilerin hızla taranmasına imkan sağlayacak. Diyelim ki, bir kişiye corona Covid 19 tanısı konuldu. Hızlı test ile bu kişinin temasta olduğu herkesi büyük bir süratle testten geçirebileceğiz. 1 saat içinde kimlere bulaşmış ya da bulaşmamış görebileceğiz” diye anlattı bakan.

Peki bu hızlı test güvenilir mi?

“Temas grubuna test yaptık ve negatif çıktı. Hemen konu kapanmıyor. Aynı kişilere 1 hafta sonra yeniden test yapılmak üzere bekliyoruz. Bir haftadan önce semptomlar görülürse hemen davet ediyoruz. O bir hafta içinde de kendilerini karantina koşullarında tutmalarını talep ediyoruz” diye anlatıyor Fahrettin Koca durumu.

Hızlı testlerin yanı sıra bir de “real time test kitleri” alınmış Çin’den.

Bu da şu demekmiş:

“Hızlı test kitleri için de bir PCR cihazı gerekiyor sonuçta. Ama real time testler için buna gerek yok. Doğrudan çok hızlı sonuç veren test yapıyor. Bu testleri PCR cihazı olmayan yurdun en ücra yerlerine yollayacağız. Böylece mesela Şırnak’ta da bu testler yapılabilecek. Çok da hızlı biçimde. Böylelikle elimizdeki veri havuzu çok güçlenecek”

Peki niye bütün testler hızlı ve real time yöntemi ile yapılmıyor.

Anladığım kadarı ile bunun iki nedeni var.

Birincisi PCR testleri Türkiye’de üretilen malzeme ile yapılıyor ve dışa bağımlı değil.

İkinci önemli özellik ise şu: PCR testleri daha güvenilir. PCR’larda sonuç yüzde 95 güvenilir ise hızlı testlerde yüzde 85, real time testlerde yüzde 80 gibi. (Bu bilgiyi veren Bakan Koca değil. Benim eklediğim bir nokta.)

Şu anda günde 3000 teste doğru ilerliyorlarmış. Hedef günde 5000’i aşmak ve hatta 10 bine çıkabilmek.