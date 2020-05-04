ABD’ye tıbbi yardım: “Benim Sabancı ailesine yardım etmem gibi bir şey”

TV100’de Ahu Özyurt’un konuğu olan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’nin yurt dışına gönderdiği sağlık yardımlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İnce, “Amerika’ya yardım ediyoruz, İngiltere’ye yardım ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar kahvehane diplomasisi. Amerika’ya sevap için mi, swap için mi maske gönderdik? Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske gönderdik. Benim Sabancı ailesine yardım etmem nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım etmesi de böyle bir şey” dedi.

Türkiye’nin sokağa çıkma yasağı kararını geç aldığını belirten İnce, “Türkiye’de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdiler ama kamu yönetimi anlamında ciddi eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma yasağını düzenleyebildiler. Maske dağıtmasını beceremediler. ‘Vatandaşa 2 milyon maske dağıttık’ diyor. 20 ve 65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 milyon vatandaş kalıyor geriye” diye konuştu.

İnce, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz ama kendi vatandaşına göndermeden bunu yaparsanız ben anlayamam bunu. Kendi vatandaşına verirsin, sonra gönderirsin bunu anlarım. Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli kredi verdiler. En düşük emekli aylığını bin 500 lira yaptılar. Bir de bin lira dağıttılar.

Kuaförler, seyyar satıcılar, lokantacılar ne olacak? Bu insanların halini kimse sormuyor. Bu insanlar varken İngiltere’ye yardım etmek reklam kokan harekettir.

İşten çıkarmak yasak ama ücretsiz izne çıkarmak serbest. Resmi rakamlara göre 4.3 milyon insan işsiz. Bu krizden sonra sayısı 9 milyon oldu. Bunu hepimiz biliyoruz.