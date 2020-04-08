Acil durum işe yarayacak mı? “2 metre mesafede durmak imkansız”

Japonya’da koronavirüs enfeksiyonlarındaki yoğun artış nedeniyle aralarında başkent Tokyo’nun da bulunduğu 7 vilayette acil durum ilan edildi.

BBC Tokyo muhabiri Rupert Wingfield-Hayes başkent Tokyo’daki izlenimlerini aktardı;

“Tokyo’da uzun süredir beklenen acil durumunun birinci günü. Şimdi hayati soru: Koronavirüs enfeksiyonlarının grafiğini aşağı doğru bükmeye başlayacak kadar etkili olacak mı?

Ben bir bilim insanı değilim ve kanıtların gösterilmesi iki hafta sürecek. Ancak erken belirtiler cesaret verici değil.

Şibuya’daki ünlü geçide birkaç dakikalık yürüme mesafesinde yaşıyorum. Öğle yemeğinde oraya gittim, geçtiğim herkesten 2 m uzak tutmaya çalıştım. Bu imkansızdı.

Evet, normalden daha az insan vardı. Normalde Shibuya’da insanlar omuz omuzadır. Şimdi öyle değil ama boş da değil. Burger King ve McDonalds terk edildi, ama ramen dükkanları hala kalabalık.

İstasyonun dışında, tütün severlerin öğle yemeği sonrası kalabalıklar oluşturduğu bir sigara içme alanı var. Bugün bantlanmış, ancak sigara içenler sadece bunun dışında duruyorlardı, her zamanki gibi birbirine yakın toplanıyorlardı.

Japonya’da yaşayan hiç kimse özellikle şaşırmayacak. Birleşik Krallık’taki arkadaşlar bana Japonların koronavirüs pandemisine hızlı bir şekilde cevap verecek olan iyi organize edilmiş bir toplum olduğunu söylüyor – ki böyle değil.

Hızlı tepki vermenin önündeki en büyük engel hiyerarşidir. Japonya yukarıdan aşağıya, patronu sorgulamanıza izin vermeyen bir kültüre sahip.

Haftalardır herkes büyük patron Başbakan Shinzo Abe’nin karar vermesini bekliyor. Sonunda dün gece yaptı.

Ancak duyurusu son derece belirsizdi. Hangi işletmelerin kapanması ve hangilerinin açık kalabileceğini bile belirtmedi.

O zamana kadar çoğu işletme açık kalıyor ve Japon halkı çalışmaya devam ediyor.