Acil servise başvurular azaldı, pozitif vaka sayısı düştü

Parma Maggiore Hastanesi yetkilileri, 27 Mart Cuma gününden itibaren hem acil servise başvurularda hem de pozitif vaka sayılarında düşüş eğiliminin başladığını duyurdu.

Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre hastanenin yoğun bakım doktoru Sandra Rossi vakalardaki düşüşe dikkat çekerek “Şimdi kritik olan nokta yoğun bakımdaki hastalarımız” dedi.

Maggiore hastanesinin sadece şüpheli koronavirüs vakalarına ayrılmış acil servise başvurularda bir azalma görülmesinin üzerinden 4 gün daha geçti ve bu eğilim devam ediyor.

Covid-19 olarak bilinen patolojiye neden olan virüsün resmi adı olan Sars-Cov-2’den muzdarip yeni hasta sayısı da buna bağlı olarak azalıyor.

Gazeteye açıklamalarda bulunan doktor Rossi, “Geçtiğimiz iki hafta içinde pozitif vakalarda ve solunum cihazına muhtaç hasta sayısında büyük bir artış ve kritik bir dönem yaşadık. Acil servise en az 170 kişinin başvurduğu günler oldu. Bu 450 bin nüfuslu şehirde büyük bir sayı” ifadelerini kullandı.

29 Mart pazar günü acil servise 70 kişinin geldiğini bildiren Rossi, “2 hafta önce aynı gün bu sayı 172’ydi. Kapasite aşımı nedeniyle birçok hasta acil serviste bekletiliyordu. Hastaneye başvurular cuma gününden beri yönetilebilir ve kontrol edilebilir olduğu için artık hem hastalar hem de personel için yaşam düzeldi” diye konuştu.