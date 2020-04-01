Acun Ilıcalı: Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz

Acun Ilıcalı, Dominik’te çekimleri yapılan Survivor Ekstra 2020 programına telefonla bağlanarak aldıkları önlemleri anlattı. Çekimlerin dışarıya giriş çıkışlara kapalı güvenli bir alanda yapıldığını söyleyen Acun Ilıcalı, “Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık” diye konuştu.
Ilıcalı, Macaristan televizyonuna da çekim yaptıklarını belirterek “Son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı” dedi.
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