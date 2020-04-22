Adana’dakinin bir benzeri: Fuar alanındaki sahra hastanesi 1 ayını doldurdu

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bir fuar alanında hazırlığını yaptığı sahra hastanesi ülke gündemini meşgul etmeye devam ederken Adana’dakine benzer bir hastane İspanya’nın başkenti Madrid’de bir aydır hizmet veriyor.

Ülkede salgının merkezi durumundaki Madrid’de Ifema fuar alanında kurulan sahra hastanesi ülkenin en büyük hastanesi konumuna gelmişti.

Madrid genelindeki koronavirüs hastaları ve evsizler için büyük bir özenle hazırlanan ve bin 700 yoğun bakım yatağına sahip hastanede şu an 428 kişi tedavi görüyor.

Basına konuşan Doktor Antonio Zapatero, sahra hastanesinde 22 Mart’tan beri 3 bin 758 kişinin tedavi gördüğünü ve bunlardan 3 bin 316’sının taburcu edildiğini bildirdi.

Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Sağlık Bakanı Enrique Ruiz Escudero ise sahra hastanesinin Madrid’deki covid-19 hastalarının yüzde 10’unu barındırdığını söyledi.

Hastaneye dönüştürülmeden önce ülkenin en büyük fuar alanı olan Ifema’da vardiyalı olarak bin kadar doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları görev yapıyor.

Öte yandan Madrid Özerk Yönetim Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso hastanenin yavaş yavaş işlevinin sona erdiğini ifade ederek “Mayıs ayı sonuna kadar kalan hastalar bölgedeki diğer hastanelere dağıtılacak ve Ifema kapatılacak” dedi.

Madrid’de son rakamlara göre ölü sayısı 7 bin 500’ü aştı.