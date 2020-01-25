AFAD’dan son açıklama: 21 ölü 1030 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 21, yaralı sayısının 1030 olduğu bildirildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Sivrice ilçesindeki deprem sonrasında bölgede saat 10.00 itibarıyla büyüklüğü 4’ün üzerinde 12 deprem meydana geldiği, toplam 274 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Depremde 17’si Elazığ, 4’ü Malatya olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, yaralı sayısı ise Elazığ’da 654, Malatya’da 226, Diyarbakır’da 32, Adıyaman’da 25, Batman’da 6, Kahramanmaraş’ta 37, Şanlıurfa’da 50 olmak üzere 1030 olarak aktarıldı.

Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 aracın bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etmiştir.”

Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinin (AADYM) aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, “Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir. ” ifadesi kullanıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre, arama kurtarma ve sağlık destek çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun “7 gün 24 saat” çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği belirtildi.

Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi’nde 1 kişi, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binadan 2 kişi sağ çıkarıldı.

Malatya’nın Doğanyol ilçe merkezindeki Gökçe Mahallesi’nde yıkılan iki katlı kerpiç evin enkazından ise 2 kişi kurtarıldı.

Elazığ’da biri kent merkezinde biri Mustafa Paşa Mahallesi’nde , ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin’de olmak üzere 4 kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde enkaz altından 14 saat sonra bir kişi daha sağ çıkarıldı.

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Mardin, Kayseri ile Suriye’nin kuzeyinde de hissedildi.

AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri süratle bölgeye yönlendirildi.

AFAD açıklamasına göre Sivrice ilçesinde saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.